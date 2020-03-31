31 Март 2020 2020-03-31T15:20:45+03:00

Более 470 имён родных и близких вписали салехардцы на Знамя памяти Фото: salekhard.org

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Патриотическая акция «Ямальское Знамя памяти» завершилась в Салехарде 30 марта. Со 2 по в КДЦ «Наследие» любой желающий смог написать имена своих близких, ушедших на фронт. На фрагмент стяга жители ямальской столицы внесли более 470 имён.

Увековечить имена родных и близких, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны, приходили целыми классами, трудовыми коллективами, семьями с детьми.

С 20 марта салехардцы могли поучаствовать в патриотической акции дистанционно. Специалисты КДЦ «Наследие» принимали сообщения горожан по телефонам и в социальных сетях, а затем записывали полученную информацию на Знамя памяти.

Напомним, окружная акция стартовала в Салехарде за 75 дней до Великой Победы. В муниципалитеты округа отправлены фрагменты стяга, которые затем вернутся в окружную столицу. Здесь их соединят в единое Знамя, которое пронесут на Параде Победы 9 мая в Салехарде в шествии «Бессмертного полка».

ИСТОЧНИК KP.RU