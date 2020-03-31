31 Март 2020 2020-03-31T15:06:36+03:00

Регистрация браков в Салехарде во время коронавируса: какие правила будут действовать с 30 марта по 5 апреля Фото: pixabay.com

Регистрация браков в Салехарде во время коронавируса

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Ямальские загсы из-за коронавируса перешли на особый режим работы. Теперь в органах записи актов гражданского состояния также действуют ограничительные меры, препятствующие распространяю распространением коронавирусной инфекции.

Как сообщили в ведомстве, лицам, желающим произвести государственную регистрацию заключения брака в торжественной обстановке, рекомендуют рассмотреть перенести церемонию на более поздний срок.

Если же ямальцы настаивают на проведении торжества, то бракосочетание состоится, но количество участников мероприятия придется ограничить до 10 человек.

Посещение органов загс разрешается только в случае острой необходимости, - отменили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU