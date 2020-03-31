2020-03-31T15:06:36+03:00
Общество

Регистрация браков в Салехарде во время коронавируса: какие правила будут действовать с 30 марта по 5 апреля

Регистрация браков в Салехарде во время коронавируса
Анна Полякова
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Регистрация браков в Салехарде во время коронавируса: какие правила будут действовать с 30 марта по 5 апреля Фото: pixabay.comРегистрация браков в Салехарде во время коронавируса: какие правила будут действовать с 30 марта по 5 апреля Фото: pixabay.com
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Ямальские загсы из-за коронавируса перешли на особый режим работы. Теперь в органах записи актов гражданского состояния также действуют ограничительные меры, препятствующие распространяю распространением коронавирусной инфекции.

Как сообщили в ведомстве, лицам, желающим произвести государственную регистрацию заключения брака в торжественной обстановке, рекомендуют рассмотреть перенести церемонию на более поздний срок.

Если же ямальцы настаивают на проведении торжества, то бракосочетание состоится, но количество участников мероприятия придется ограничить до 10 человек.

Посещение органов загс разрешается только в случае острой необходимости, - отменили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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