2020-03-31T14:32:53+03:00
Экономика

В рамках нацпроекта в Салехарде отремонтируют более 4 км дорог

Ямальцы смогут поставить оценку качеству работ
Анна Полякова
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В рамках нацпроекта в Салехарде отремонтируют более 4 км дорог Фото: yanao.rВ рамках нацпроекта в Салехарде отремонтируют более 4 км дорог Фото: yanao.r
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В «Год дорог», объявленный губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым в регионе, в Салехарде проведут работы по ремонту «дорожной одежды» и строительству новых автодорог.

Как рассказал начальник управления департамента городского хозяйства Олег Дединский, общая протяжённость ремонтов всех участков, запланированных на этот год составит свыше 7,5 км, это большие объёмы для столицы Ямала.

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Салехарде отремонтируют более 4 км дорог.

Как только стартует строительный сезон, работы начнутся на двух участках по ул. Объездной (1,3 км и 2,3 км) и по ул.Республики (участок от ул. Броднева до ул. Мичурина), а также по ул. Игарская.

Для оценки качества дорожных работ по нацпроекту все жители России имеют возможность скачать мобильное приложение «Госуслуги. Дороги». В настоящее время в доступе есть информация об объектах во всех регионах России, в том числе и на территории Ямала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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