Надымчанку возмутили продавцы магазина без масок

31 Март 2020 2020-03-31T14:18:07+03:00

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Жительница Надыма резко высказалась на станицах соцсети о безответственном отношении продавцов к профилактическим мерам, а значит к здоровью своему и оружающих. Женщина отметила, что персонал супермаркета не использует защитные маски и перчатки. Гневный пост анонимный автор разместила в группе «Злой и добрый надымчанин» социальной сети «ВКонтакте».

По ее словам, 30 марта она зашла с дочерью в магазин. Заметив такое пренебрежительное отношение к средствам защиты, сделала замечание продавцам. На что те отреагировали ухмылкой, пообещав надеть маски.

«Пока так безответственно живём мы, в мире умирают люди! Врачи чуть ли не живут в больницах для того, чтобы спасти жизни заболевших, а им весело над дураками в масках! Ни я, ни мои старшие члены семьи не помнят, чтобы государство применяло такие меры. Значит, над этим действительно стоит задуматься! Отпуск нам дали не для того, чтобы на шашлыки ходить, а чтобы мы не распространяли вирус и не повторили ситуацию, которая сейчас происходит в Италии, Испании, Франции, США и ряде других стран. Вот именно из-за таких безответственных гибнут люди. Надеюсь хотя бы после этого поста, что-то поменяется», - написала горожанка.

Надо сказать, что не все поддержали надымчанку в ее стремлении обезопасить себя и окружающих. Нашлись комментаторы, которые заявили, что маски носить не станут, пока администрация не объявит, что в городе есть заражённые.

Одновременно автора поста упрекнули в том, что она сама в полной мере соблюла предосторожность, взяв в магазин дочь, тем самым подвергнув и ее опасности заражения.

ИСТОЧНИК KP.RU