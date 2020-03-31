2020-03-31T15:09:32+03:00
Общество

В Салехарде закрыли СПА-салоны, солярии, бани, сауны

В штатном режиме продолжат работать банки и аптеки
Анна Полякова
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В Салехарде закрыли СПА-салоны, солярии, бани, сауны Фото: salekhard.orgВ Салехарде закрыли СПА-салоны, солярии, бани, сауны Фото: salekhard.org
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В Салехарде, как и на всей территории ЯНАО, ужесточаются меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции. Работа всех организаций, в которых для получения услуг требуется непосредственное присутствие, приостанавливается. Об этом сообщила администрация ямальской столицы сегодня, 31 марта.

В результате до 5 апреля 2020 года не будут работать торговые центры, салоны красоты, косметические, массажные, СПА-салоны, солярии, бани, сауны. Ограничение не распространяются на магазины, торгующие продуктами и товарами первой необходимости. В штатном режиме продолжат работать банки и аптеки. Эти же меры действую на всей территории Ямала, сообщает оперативный штаб ЯНАО.

Как отметил глава Салехарда Алексей Титовский, такие меры нарушают привычный уклад жизни, однако в сегодняшней ситуации они просто необходимы.

- Я прошу вас, уважаемые салехардцы, с пониманием и ответственностью отнестись к происходящему. Оставайтесь дома, минимизируйте контакты, при первых признаках недомогания вызывайте врача, - обратился к горожанам мэр.

Одновременно, до 15 апреля режим самоизоляции должны соблюдать горожане старше 60 лет. Отметим, что на сегодняшний день ни одного случая заболевания на Ямале не зарегистрировано.

ИСТОЧНИК KP.RU

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