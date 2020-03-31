2020-03-31T13:02:29+03:00
Общество

Общественники Ямала подали 79 заявок на гранты губернатора

Эксперты будут учитывать значимость и актуальность проектов
Анна Полякова
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Общественники Ямала подали 79 заявок на гранты губернатора Фото: yanao.ruОбщественники Ямала подали 79 заявок на гранты губернатора Фото: yanao.ru
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Социально ориентированные некоммерческие организации Ямала претендуют на субсидии. Национально-культурные и социально-ориентированные НКО поборются за гранты губернатора общей суммой более 11 млн рублей.

При рассмотрении проектов экспертные комиссии будут учитывать их значимость и актуальность, экономическую и социальную эффективность, а также критерии профессиональной компетенции участников. Итоги конкурсов подведут уже 15 апреля.

Кулинарные состязания, национально-культурные фестивали, концерты, реабилитационные занятия для детей-инвалидов, мероприятия, призванные сохранить память о героях – это далеко не весь перечень направлений проектов, представленных в этом году.

По словам заместителя директора департамента внутренней политики ЯНАО Алексея Мартынова, число заявок и география участников в этом году увеличились. Гранты позволяют активизировать работу некоммерческого сектора и дают возможность сделать что-то новое и полезное для региона.

В этом году свои проекты в грантовом конкурсе заявили 10 организаций из 5 муниципальных образований округа: Салехарда, Ноябрьска, Нового Уренгоя, Губкинского и Шурышкарского района.

Вторым конкурсом для НКО предусмотрено финансирование социально-ориентированных проектов. Максимальный размер одного гранта составляет 500 000 рублей. Всего поступило 69 заявок. Как и в прошлом году, самыми активными заявителями стали организации из Салехарда, Нового Уренгоя и Лабытнанги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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