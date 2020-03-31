2020-03-31T11:23:34+03:00
Общество

На Ямале работников вокзалов проверят на коронавирус

Все сотрудники будут протестированы
Анна Полякова
Поделиться:
На Ямале работников вокзалов проверят на коронавирус Фото: администрация Нового УренгояНа Ямале работников вокзалов проверят на коронавирус Фото: администрация Нового Уренгоя
Изменить размер текста:

На Ямале работников аэропортов и железнодорожных вокзалов протестируют на коронавирус. На официальном сайте Управления Роспотребнадзора ЯНАО опубликовано постановление, которое подписала главный государственный санитарный врач по ЯНАО Людмила Нечепуренко.

«В связи с дальнейшим ухудшением эпидемиологической ситуации, связанной с новым коронавирусом в странах мира, провести тестирование на коронавирусную инфекцию работников аэропортов и железнодорожных вокзалов», — говорится в постановлении, опубликованном на сайте регионального ведомства.

Ранее сообщалось, что подтвержденных случаев болезни на территории региона не зарегистрировано. Между тем, на Ямале госпитализировано 15 человек, контактировавших с больными коронавирусной инфекцией, в режиме самоизоляции 1024 человека. Снятых с карантина по истечении срока наблюдения 1076 ямальцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Более 470 имён родных и близких вписали салехардцы на Знамя памяти
Регистрация браков в Салехарде во время коронавируса: какие правила будут действовать с 30 марта по 5 апреля
В рамках нацпроекта в Салехарде отремонтируют более 4 км дорог
Надымчанку возмутили продавцы магазина без масок
В Салехарде закрыли СПА-салоны, солярии, бани, сауны
На Ямале провяряют, как самоизолированные северяне соблюдают режим
Общественники Ямала подали 79 заявок на гранты губернатора
Двоих пациентов с подозрением на коронавирус доставили в Надым
На Ямале работников вокзалов проверят на коронавирус
Мэр Нового Уренгоя расскажет, придется ли из-за коронавируса менять планы
В Новом Уренгое столкнулись легковушка и грузовик
Поспешил помочь и случайно застрелил: ямалец получил условный срок
Власти Ямала обратились к землякам, находящимся за рубежом
На Ямале в режиме самоизоляции больше тысячи человек
Ямалец, ударивший полицейского кулаком в лицо, получил штраф
Уренгойский детсад признан федеральной стажировочной площадкой
Пуровские предприниматели шьют маски для жителей социального дома
На Ямале готовятся к досрочному этапу Всероссийской переписи населения
Погода на Ямале 31 марта: местами пройдет небольшой снег
Салехардские аварийки проверил на доступность
Жители Салехарда выбирают логотип к 425-летию города
В Надыме оштрафовали предпринимателя за продажу сигарет возле школы
Ямальцы могут продлить или оформить соцвыплаты, не выходя из дома
В Лабытнанги ресурсников наказали за сокрытие аварий
На Ямале школьники на дистанционном обучении получат продуктовые наборы