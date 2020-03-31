На Ямале работников вокзалов проверят на коронавирус
На Ямале работников аэропортов и железнодорожных вокзалов протестируют на коронавирус. На официальном сайте Управления Роспотребнадзора ЯНАО опубликовано постановление, которое подписала главный государственный санитарный врач по ЯНАО Людмила Нечепуренко.
«В связи с дальнейшим ухудшением эпидемиологической ситуации, связанной с новым коронавирусом в странах мира, провести тестирование на коронавирусную инфекцию работников аэропортов и железнодорожных вокзалов», — говорится в постановлении, опубликованном на сайте регионального ведомства.
Ранее сообщалось, что подтвержденных случаев болезни на территории региона не зарегистрировано. Между тем, на Ямале госпитализировано 15 человек, контактировавших с больными коронавирусной инфекцией, в режиме самоизоляции 1024 человека. Снятых с карантина по истечении срока наблюдения 1076 ямальцев.
ИСТОЧНИК KP.RU