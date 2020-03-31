2020-03-31T11:11:33+03:00
Общество

Мэр Нового Уренгоя расскажет, придется ли из-за коронавируса менять планы

Глава города пообщается с жителями в прямом эфире
Анна Полякова
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Глава Нового Уренгоя пообщается с горожанами в прямом эфире Фото: newurengoy.ruГлава Нового Уренгоя пообщается с горожанами в прямом эфире Фото: newurengoy.ru
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Глава администрации Нового Уренгоя Иван Костогриз пообщается с жителями города в инстаграме. Мэр анонсировал прямой эфир в социальной сети. Он рассказал, что 31 марта ответит на вопросы своих подписчиков. Градоначальник предложил присылать свои вопросы в личные сообщения или публиковать их под постом.

«Поговорим об актуальных темах, расскажу, придется ли из-за коронавируса корректировать городские планы на лето и как ведем подготовку к юбилейным торжествам», – написал градоначальник на своей странице. Свои вопросы, пожелания, предложения можно написать в комментариях под постом-анонсом эфира, а также в директ главы. Начало прямого эфира в 17.00, пояснили в администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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