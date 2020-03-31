В Новом Уренгое столкнулись легковушка и грузовик

31 Март 2020 2020-03-31T11:01:53+03:00

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На дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа за прошедшие сутки зарегистрировано десять дорожно-транспортных происшествий. Одно в этот день обошлось без пострадавших, сообщает Госавтоинспекция ЯНАО.

Последствиями аварий стали лишь механические повреждения транспортных средств. Так, например, в Новом Уренгое на улице столкнулись КАМАЗ и Мицубиси Лансер. Авария произошла 30 марта в 11:06 30.03.2020 на Северной промышленной зоне.

По данным регионального ведомства, всего с начала 2020 года на ямальских дорогах в 1555 зарегистрированных ДТП погибли 15 человек и 131 травмированы, в их числе 12 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU