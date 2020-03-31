Поспешил помочь и случайно застрелил: ямалец получил условный срок

31 Март 2020 2020-03-31T10:34:00+03:00

Мужчина пришел за помощью к кочевнику и погиб от его рук

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Тундровика, случайно убившего человека в Ямальском районе, признали виновным в причинении смерти по неосторожности.

Несчастье произошло вечером 10 июня 2019 года. Трое работников ООО «УТТ и СТ Бурсервис» на «Трэколе» выехали с участка, где работали, на базу, находившуюся в 25 км северо-западнее от поселка Сабетта. На растаявшем автозимнике вездеход застрял, провалившись в ручей. Мужчины обратились за помощью к кочевнику, чьи чумы оказались рядом с их вынужденной остановкой.

30-летний тундровик зашел в чум, чтобы взять ружье и отогнать свору собак. Ружье без защитной скобы на спусковом крючке хранилось на полу под листом пенопласта. Когда ямалец доставал оружие, курок зацепился за пенопласт. Произошел непроизвольный выстрел через стену чума в сторону улицы. Дробь пробила стенку жилища и попала в грудь мужчине, находившемуся на улице в пяти метрах от чума. От полученного ранения 45-летний мужчина скончался по пути в медицинское учреждение поселка Сабетта.

В ходе предварительного следствия осужденный полностью признал свою вину и активно способствовал следствию в раскрытии преступления.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 1 года условного лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU