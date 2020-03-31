Власти Ямала обратились к землякам, находящимся за рубежом

31 Март 2020 2020-03-31T08:53:04+03:00

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Департамент внешних связей ЯНАО обратился к землякам, находящимся в данный момент за рубежом. Им рассказали, куда обратиться, если требуется помощь по возвращению в Российскую Федерацию.

Ямальцам рекомендуют незамедлительно связаться с ближайшим российским загранучреждением (посольством, генеральным консульством), сообщить о себе и своей ситуации.

Актуальную информацию о «вывозных рейсах» для российских граждан, оказавшихся в затруднительном положении за рубежом, можно получить на официальных страницах МИД России в соцсетях.

О себе также можно сообщить на «горячую линию» департамента внешних связей Ямало-Ненецкого автономного округа по телефону: +79519828642 (WhatsApp, Viber).

Всем гражданам, возвращающимся из-за рубежа, нужно быть готовыми к обязательным карантинным ограничениям на срок 14 дней с момента въезда в Россию. Эти требования соответствуют с введёнными санитарно-эпидемиологическими требованиями Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU