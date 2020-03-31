2020-03-31T08:29:14+03:00
Происшествия

Ямалец, ударивший полицейского кулаком в лицо, получил штраф

Мужчине пришлось раскошелиться на 35 тысяч рублей
Анна Полякова
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Ямалец, ударивший полицейского кулаком в лицо, получил штрафЯмалец, ударивший полицейского кулаком в лицо, получил штрафФото: Ольга Крыльцова
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Молодой житель поселка Уренгой Пуровского района получил судебный штраф за применение насилия в отношении полицейского.

Инцидент произошел в январе 2020 года, когда правоохрантели ночью на одной из улиц выявили пьяного 25-летнего мужчину. Уренгоец не хотел, чтобы его привлекали к ответственности за совершенное противоправное деяние, поэтому стал сопротивляться, когда его пытались доставить для разбирательства в отделение полиции. Мужчина проявил агрессию и ударил кулаком в лицо одному из полицейских.

Уголовное дело расследовали по статье «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

Ранее не судимому ямальцу в итоге назначен судебный штраф в размере 35 000 рублей, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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