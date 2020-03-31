2020-03-31T07:44:18+03:00
Общество

Уренгойский детсад признан федеральной стажировочной площадкой

В России таких инновационных дошкольных учреждений всего 239
Анна Полякова
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Уренгойский детсад признан федеральной стажировочной площадкой Фото: Администрация Пуровского районаУренгойский детсад признан федеральной стажировочной площадкой Фото: Администрация Пуровского района
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Уренгойский детсад «Снежинка» получил статус федеральной стажировочной площадки. Министерство просвещения РФ признало передовым образовательный проект садика «Деятельностный подход в обучении дошкольников». Сегодня в России таких инновационных дошкольных учреждений всего 239.

В «Снежинке» каждую неделю начинают с нового проекта, например, «Наш весёлый зоопарк». Работать программа начинает уже в раздевалке, различные стенды помогают решать определённые задачи образовательной программы. В течение пяти дней воспитанники получат ответы на все свои вопросы о животных.

Группа разделена на центры, в каждом из которых проводят занятия, развивающие определённые навыки. В «Центре математики» измеряют длину удава попугаями – это помогает в интересной форме изучать цифры и счёт. В «Центре лего» не только осваивают основы архитектуры, но и развивают мелкую моторику рук.

Если в младших группах дети выбирают занятие из предложенных педагогами, то детям постарше нужно самостоятельно определиться с местом для игры, придумать её сюжет и нарисовать свой план на бумаге. Такую систему называют «Планировщик». Что делать, как делать и с кем – отвечая на эти вопросы, ребята формируют не только навыки самостоятельности.

- Мы строим всю нашу образовательную деятельность вокруг детского интереса. Если ребёнку интересно в детском саду, то все наши задачи как педагогов решатся, и мы сможем подготовить ребёнка к следующей ступени, к школьному обучению и, в целом, к жизни, - резюмировала заместитель заведующей Юлия Добыченко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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