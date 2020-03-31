Пуровские предприниматели шьют маски для жителей социального дома

31 Март 2020 2020-03-31T07:35:16+03:00

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В мастерской совхоза «Верхне-Пуровский» изготовили партию защитных марлевых масок для пожилых таркосалинцев, живущих в социальном доме. Он был построен десять лет назад. В нем живут одинокие ветераны, инвалиды и вдовы ветеранов. В социальных квартирах есть все необходимое, а помогает старикам в решении их бытовых проблем специальный социальный работник.

Всех 25 жителей социального дома проинформировали о том, что без необходимости они не должны выходить из своих квартир, а также о том, куда они могут обратиться, если им понадобиться помощь в приобретении продуктов питания и лекарств.

- Социальный работник, который работает в этом доме, готов помочь им в приобретении продуктов и лекарств, при необходимости мы используем все свои возможности для помощи тем, кто в силу возраста находится в особой зоне риска, - отметил председатель районного совета ветеранов Руслан Абдуллин.

Директор совхоза «Верхне-Пуровский» Надир Гаджиев предложил задействовать пошивочный цех совхоза для изготовления многоразовых марлевых повязок. Руководитель Пуровской компании общественного питания и торговли-ПНГГ Анатолий Полонский вызвался обеспечить предприятие необходимыми материалами. Первую партию масок многоразового использования раздали одиноко проживающим пенсионерам.

ИСТОЧНИК KP.RU