2020-03-31T06:18:41+03:00
Общество

На Ямале готовятся к досрочному этапу Всероссийской переписи населения

В первый месяц работы переписчики опросят тундровиков Антипаютинской и Находкинской тундры
Анна Полякова
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Досрочный этап Всероссийской переписи населения стартует на Ямале 1 апреля. В преддверии старта переписной кампании переписчики прошли специализированное обучение и сдали контрольное тестирование. В первый месяц работы переписчики опросят тундровиков Антипаютинской и Находкинской тундры.

- В сборе информации о тазовчанах, ведущих кочевой и полукочевой образ жизни, будут задействованы 19 переписчиков. Среди них 3 специалиста для Тазовской тундры, 4 – для Антипаютинской, 3 – для Находкинской, 9- для Гыданской. Каждую группу переписчиков будет сопровождать один проводник, - пояснили в администрации Тазовского района.

Проводников и переписчиков обеспечат транспортом, спутниковыми телефонами, а в случае необходимости - медицинскими масками и дезинфицирующими средствами, сообщили в администрации Тазовского района.

Напомним, основной этап переписи населения пройдет осенью. С 1 по 31 октября переписчики будут работать в населенных пунктах района. Кроме этого, жители района смогут заполнить переписные листы на сайте Госуслуг и на стационарных переписных участках, которые откроются во всех поселениях района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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