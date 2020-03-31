2020-03-31T05:20:00+03:00
Общество

Погода на Ямале 31 марта: местами пройдет небольшой снег

Температура воздуха -2... -6 градусов
Анна Полякова
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Погода на Ямале 31 марта: местами пройдет небольшой снегПогода на Ямале 31 марта: местами пройдет небольшой снегФото: Анна Полякова
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Во вторник, 31 марта, по прогнозам метеорологов, в Салехарде -6 градусов, солнечно и без осадков. Ветер западный 10 м/с.

В Ноябрьске -2 градуса. В первой половине дня – пасмурно и снег, после обед солнце, осадки прекратятся. Ветер северо-западный 6 м/с.

В Новом Уренгое -7 градусов. Солнечно, без осадков. Ветер западный 7 м/с.

В Надыме -4 градуса. Солнечно, осадки не ожидаются. Ветер западный 7 м/с.

В Губкинском -3 градуса, пасмурно, до обеда будет идти снег. Ветер западный 3 м/с.

В Тарко-Сале -4 градуса. Пасмурно, снег. Ветер западный 5 м/с.

В Муравленко -3 градуса. Снег ожидается до обеда, потом осадки прекратятся. Ветер северо-западный 5 м/с.

В Лабытнанги -6 градусов, малооблачно, без осадков. Ветер западный 9 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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