2020-03-30T16:12:35+03:00
Общество

Салехардские аварийки проверил на доступность

Рейды проводятся раз в три дня
Анна Полякова
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Салехардские аварийки проверил на доступность Фото: Администрация СалехардаСалехардские аварийки проверил на доступность Фото: Администрация Салехарда
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В Салехарде межведомственная комиссия проверила аварийные дома на предмет доступности посторонними лицами. Такие рейды проводятся раз в три дня.

На территории ямальской столицы семь таких домов. До момента сноса управляющие компании должны проводить мероприятия по ограничению свободного доступа.

Однако во время рейда по двум адресам были выявлены факты свободного доступа. Так, на Артеева, 9 в одном из подъездов была выломана дверь. На Мира, 27 ветром выбило окна. К концу дня УК устранили недочёты. Как отметили проверяющие, следов пребывания посторонних лиц на объектах не обнаружено.

Такие здания представляют собой потенциальную угрозу, и пребывание в них категорически запрещено. О фактах нахождения в заброшенных домах можно сообщить инспекторам ЖКХ по телефону «горячей линии» – 4-45-70.

Ранее сообщалось, что крыша расселенного старого дома на улице Патрикеева-Сергея Лазо стала для площадкой для местной ребятни. Неравнодушная жительница ямальской столицы напомнила, что заброшенный дом стоит в таком виде уже год. Дети часто выбирают его для игр. Ранее они развлекались, разбивая в нем стекла, о чем уже сообщалось в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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