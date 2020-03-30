2020-03-30T15:53:42+03:00
Общество

Жители Салехарда выбирают логотип к 425-летию города

ройка лидеров определится уже в апреле
Анна Полякова
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Жители Салехарда выбирают логотип к 425-летию города Фото: Администрация СалехардаЖители Салехарда выбирают логотип к 425-летию города Фото: Администрация Салехарда
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Салехард в сентябре 2020 году будет отмечать 425 лет со дня основания. Древнему городу решено подарить новый символ. Администрация ямальской столицы призывает горожан принять участие в выборе логотипа. Предложенные варианты опубликованы на официальной страничке мэрии в социальной сети «ВКонтакте» и на сайте.

Уточняется, что голосование за логотип к 425-летию города пройдёт в два этапа. Первый – интернет-голосование. По его итогам определятся три логотипа, получившие наибольшее число голосов. Они выйдут в финал, который планируется провести в очной форме.

Благодаря этому в голосовании смогут принять участие даже те жители города, которые не являются активными пользователями социальных сетей. Таким образом, новый логотип Салехарда станет по-настоящему народным. Тройка лидеров определится уже в апреле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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