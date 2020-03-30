2020-03-30T14:52:45+03:00
Происшествия

В Надыме оштрафовали предпринимателя за продажу сигарет возле школы

Магазину запретили реализовывать табачную продукцию
Анна Полякова
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В Надыме оштрафовали предпринимателя за продажу сигарет возле школы Фото: prokyanao.ruВ Надыме оштрафовали предпринимателя за продажу сигарет возле школы Фото: prokyanao.ru
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В Надыме предприниматели привлекли к ответственности за продажу табачной продукции возле школы. Выяснилось, что в магазине «Магнит», который расположен на расстоянии менее 100 м. от прилегающей территории МОУ «СОШ № 1 г. Надыма с УИОП», осуществлялась розничная реализация табачных изделий.

Как пояснили в прокуратуре ЯНАО, это обстоятельство нарушало требования Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

Надымский городской прокурор в отношении предприятия возбудил административное дело за несоблюдение ограничений в сфере торговли табачной продукцией и табачными изделиями. В результате предприятию назначен штраф в размере 30 000 руб.

Кроме того, прокуратура обратилась с исковым заявлением в суд к акционерному обществу о запрете осуществления деятельности по розничной торговле табачной продукцией в магазине «Магнит» г. Надым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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