2020-03-30T13:47:17+03:00
Общество

Ямальцы могут продлить или оформить соцвыплаты, не выходя из дома

Приносить подтверждающие документы не нужно
Анна Полякова
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Ямальцы могут продлить или оформить соцвыплаты, не выходя из домаЯмальцы могут продлить или оформить соцвыплаты, не выходя из домаФото: Ольга Крыльцова
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Теперь на Ямале продлить получение региональных мер соцподдержки или подать заявление на новую выплату можно, не выходя из дома, сообщили в правительств еЯНАО.

Порядок предоставления гражданам мер поддержки органами соцзащиты населения временно изменён из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции по поручению главы региона.

- Мы приняли меры, которые максимально упростят получение региональных выплат семьям с детьми, пожилым, иным категориям граждан и не потребуют личного посещения органов соцзащиты, - отметила директор окружного департамента социальной защиты населения Елена Карпова.

Приносить подтверждающие документы, например, сведения о доходах не нужно. Выплаты по региональным и государственным мерам соцподдержки, которые действовали до 01 апреля 2020, продлятся автоматически до 30 сентября 2020 года.

Гражданам, которые не получали вышеуказанные выплаты, за назначением выплат необходимо обращаться дистанционно, через Единый портал госуслуг. Достаточно направить копии на электронную почту органа соцзащиты населения или поместить их в специальный почтовый ящик, установленный в органе социальной защиты населения в каждом муниципальном образовании.

Региональные меры социальной поддержки по таким заявлениям будут назначаться также на срок не более чем до 30 сентября 2020 года.

Однако после 1 октября 2020 года в течение трёх месяцев гражданам, которые впервые стали получать выплаты, необходимо будет представить в орган соцзащиты населения подлинники документов и сведений, представленных ранее в копиях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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