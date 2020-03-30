2020-03-30T13:30:57+03:00
Происшествия

В Лабытнанги ресурсников наказали за сокрытие аварий

Виновное должностное лицо привлекли к ответственности
Анна Полякова
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В Лабытнанги ресурсников наказали за сокрытие аварий Фото: из открытых источниковВ Лабытнанги ресурсников наказали за сокрытие аварий Фото: из открытых источников
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В Лабытнанги ресурсоснабжающую организацию привлекли к ответственности за сокрытие информации о произошедших авариях на объектах электроэнергетики

Прокуратура проверила, как требования законодательства об электроэнергетике исполняет филиал ПЭС «Лабытнанги» ПАО «Передвижная энергетика».

Выяснилось, что информация о произошедших в 2019-2020 годах случаях аварийного отключения электроснабжения и ежемесячные сводные отчеты в органы Ростехнадзора не направлялись.

При этом именно отсутствие объективных данных о состоянии субъекта электроэнергетики помогло предприятию получить паспорта готовности к работе в отопительный период, выданный Министерством энергетики России.

В этой связи прокурор города внес руководителю филиала представление об устранении нарушений закона, а также возбудил восемь административных.

В результате организация и ее руководитель привлечены к административной ответственности. Нарушения устранены. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, сообщили в прокуратуре ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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