Ученики Ямала переходят на дистанционное обучение

30 Март 2020 2020-03-30T11:33:46+03:00

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Ямальские школьники с 6 апреля переходят на обучение с использованием дистанционных образовательных технологий. Рабочее место каждого ребенка будет организовано дома.

Как ранее сообщалось, школы провели опрос родителей на наличие домашних компьютеров и подключение к сети интернет. В результате выяснилось, что из 75,5 тысяч учеников автономного округа компьютеров нет у 11,5 тысяч. В школах ребятам выдают нетбуки, пояснили в правительстве ЯНАО. В арсенале общеобразовательных учреждений сегодня 49815 ноутбуков и планшетов. 25 и 26 марта во всех школах округа проведены технические репетиции по внедрению дистанционных образовательных технологий

Основная сложность – это низкая скорость интернет сети в сельских школах отдалённых территорий Ямала. Таких школ на сегодняшний день 30. Департамента образования ведет работу с провайдерами и окружным департаментом информационных технологий, чтобы в ряде отдалённых поселений развернуть локальные сети.

Дистанционное обучение будет проводиться на наиболее востребованных электронных образовательных платформах: «Российская электронная школа», платформа «Учи.ру», Яндекс.учебник, Якласс, Skyes, электронные учебники издательства «Просвещение», «Мобильное электронное образование», а также с использованием инструментов АИС «Сетевой город. Образование».

Директор окружного Марина Кравец, обратилась к учителям с просьбой на период обучения с использованием дистанционных технологий минимизировать домашнее задание, особенно по вновь вводимому программному материалу.

ИСТОЧНИК KP.RU