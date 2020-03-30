2020-03-30T10:46:52+03:00
Общество

На Ямале выдающиеся деятели культуры получат по 80 тысяч рублей

Итоги конкурса на получение специальной премии будут известны в мае
Анна Полякова
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На Ямале выдающиеся деятели культуры получат по 80 тысяч рублей Фото: yanao.ruНа Ямале выдающиеся деятели культуры получат по 80 тысяч рублей Фото: yanao.ru
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Ямальцы, внёсшие значительный вклад в сохранение традиционной культуры народов Севера и имеющие личные достижения в области культуры и искусства, получат денежное поощрение. Они станут участниками ежегодного конкурса на присуждение специальной премии главы региона за успехи в создании, сохранении и пропаганде культурных ценностей коренных малочисленных народов Севера в 2020 году.

Премии присуждаются по результатам конкурса в следующих номинациях: «За вклад в сохранение и развитие национальной культуры малочисленных народов Севера», «За вклад в воспитание творческой молодёжи», «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство», «Музыкальное искусство и исполнительское мастерство».

Итоги конкурса на получение специальной премии будут известны в мае этого года. Размер премии составит 80 тысяч рублей.

Специальная премия губернатора автономного округа в поддержку сохранения и популяризации культурных ценностей коренных народов Севера присуждается с 2003 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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