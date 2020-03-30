2020-03-30T10:59:06+03:00
Происшествия

В Салехарде судят женщину, зарезавшую собутыльницу

Обе женщины были в гостях, когда между ними возник конфликт
Анна Полякова
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В Салехарде судят женщину, убившую ножом собутыльницуВ Салехарде судят женщину, убившую ножом собутыльницуФото: Ольга Крыльцова
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В Салехарде перед судом предстанет молодая женщина, которую обвиняют в убийстве приятельницы. Поножовщина произошла 27 февраля 2020 года в квартире дома по улице Чапаева.

Как сообщили в СУ СКР по ЯНАО, компании употребляла спиртные напитки. В какой-то момент между двумя гостьями произошел конфликт. Во время ссоры 24-летняя жительница села Яр-Сале схватила кухонный нож и пять раз вонзила его в 32-летнюю собутыльницу. Женщина скончалась на месте преступления от колото-резанных ранений.

Во время предварительного следствия обвиняемую заключили под стражу. Расследование уголовного дела по статье «Убийство» завершено.

После утверждения обвинительного заключения прокуратурой г. Салехарда Ямало-Ненецкого автономного округа уголовное дело будет направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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