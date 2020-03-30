Вахтовиков с после тестов на коронавирус выписывают из Надымской больницы
Вахтовиков с Бованенковского месторождения повторно тестировали на коронавирусную инфекцию. Напомним, 20 мужчин в пятницу, 27 марта, спецрейсом были доставлены в Надымскую центральную районную больницу с подозрением на коронавирус.
Как сообщала ранее «Комсомольская правда – Ямал», 16 марта мужчины летели в одном самолете пассажиром, у которого позже подтвердился коронавирус. 17 марта сотрудники «Газпрома» прибыли на месторождение. У троих наблюдались симптомы ОРВИ, у остальных не было признаков инфекции.
Повторные тесты на коронавирусную инфекцию, которые были сделаны уже в больнице, показали отрицательный результат.
- 20 вахтовиков из Бованенково, ранее госпитализированных под наблюдение в инфекционное отделение Надымской ЦРБ, выписывают после обеда сегодня, 30 марта, - сообщил депздрав ЯНАО.
ИСТОЧНИК KP.RU