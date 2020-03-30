30 Март 2020 2020-03-30T11:18:43+03:00

Вахтовиков с после тестов на коронавирус выписывают из Надымской больницы Фото: yanao.ru

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Вахтовиков с Бованенковского месторождения повторно тестировали на коронавирусную инфекцию. Напомним, 20 мужчин в пятницу, 27 марта, спецрейсом были доставлены в Надымскую центральную районную больницу с подозрением на коронавирус.

Как сообщала ранее «Комсомольская правда – Ямал», 16 марта мужчины летели в одном самолете пассажиром, у которого позже подтвердился коронавирус. 17 марта сотрудники «Газпрома» прибыли на месторождение. У троих наблюдались симптомы ОРВИ, у остальных не было признаков инфекции.

Повторные тесты на коронавирусную инфекцию, которые были сделаны уже в больнице, показали отрицательный результат.

- 20 вахтовиков из Бованенково, ранее госпитализированных под наблюдение в инфекционное отделение Надымской ЦРБ, выписывают после обеда сегодня, 30 марта, - сообщил депздрав ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU