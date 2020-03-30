2020-03-30T09:41:41+03:00
Общество

Салехардцы выбрали названия улицам микрорайона Обдорский

Поступило более 160 предложений для шести улиц
Анна Полякова
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Салехардцы выбрали названия улицам микрорайона Обдорский Фото: salekhard.orgСалехардцы выбрали названия улицам микрорайона Обдорский Фото: salekhard.org
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В Салехарде улицам микрорайона Обдорский присвоили официальные названия, придуманные горожанами. Все имена были предложены жителями ямальской столицы в официальных аккаунтах администрации города в соцсетях Вконтакте и Instagram. Поступило более 160 предложений, на голосование выставлено 76 наиболее популярных и соответствующих правилам присвоения наименований улиц.

Всего в микрорайоне 6 улиц. Улице №5 присвоено наименование «ул. Шамиля Анварова», земляка, погибшего в Афганистане. Улица №4 будет называться «ул. Юрия Юнкерова», ямальского композитора, заслуженного работника культуры и почётного гражданина ЯНАО, написавшего музыку для гимна нашего округа.

В результате обсуждения решено самую большую улицу в микрорайоне (на карте улица №1) назвать «бульвар Северное Сияние». Улице №6, находящейся ближе всех к Пантеону Победы, присвоено имя «ул. 75 лет Победы». Остальные две улицы решено назвать в честь ямальских писателей Романа Ругина и Леонида Лапцуя.

Строительство микрорайона начнётся уже в 2020 году на правом берегу реки Шайтанки. В первой очереди строительства там возведут восемь многоквартирных домов от 6 до 9 этажей на 5600 квартир. У каждой квартиры будет своё машиноместо. Первая очередь домов будет сдана в конце 2021 года, сообщает администрация Салехарда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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