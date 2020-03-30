2020-03-30T08:52:29+03:00
Общество

Больше 30 ямальце, контактировавших с больными, госпитализировано

У них подозревают коронавирус
Анна Полякова
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Больше 30 ямальце, контактировавших с больными, госпитализировано Фото: оперативный штаб ЯНАОБольше 30 ямальце, контактировавших с больными, госпитализировано Фото: оперативный штаб ЯНАО
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У 33 ямальцев подозревают коронавирус. Именно столько жителей региона сегодня находятся на госпитализации, поскольку они были в контакте с больными. Такие данные обнародовал Оперативный штаб по коронавурусу, который публикует обновленную информацию дважды в день.

По актуальным данным на утро 30 марта, в регионе на карантине в режиме самоизоляции 903 человека. 872 ямальца снято с карантина по истечении срока наблюдения. У них были взяты анализы, которые не подтвердили заболевание.

Накануне на госпитализации было 28 человек, самоизолированных - 898, снятых с карантина 870. Больных новой коронавирусной инфекцией на территории Ямало-Ненецкого автономного округа не зарегистрировано.

ИСТОЧНИК KP.RU

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