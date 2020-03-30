30 Март 2020 2020-03-30T08:39:14+03:00

Ямальское отделение ПФР в карантин предоставит услуги через интернет Фото: из открытых источников

В случае необходимости можно позвонить по телефону «горячей линии»

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Отделение ПФР по Ямало-Ненецкому автономному округу обратилось к ямальцам с просьбой соблюдать карантин для собственной безопасности. Жителям регионарекомендуют исключить возможность посещения органов Пенсионного фонда в период нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Остаться дома сейчас для каждого – самая верная тактика в борьбе с инфекцией.

Получить госуслуги Пенсионного фонда России можно посредством сети Интернет. В случае необходимости можно позвонить по телефону «горячей линии», обратиться письменно через сайт ПФР или через Единый портал государственных услуг (ЕПГУ).

Телефоны для справок в рабочие дни в Салехарде: 8(34922) 3-69-61, 3-69-62, 3-69-40, 3-69-21.

ИСТОЧНИК KP.RU