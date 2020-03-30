2020-03-30T08:32:06+03:00
Общество

В Пурпе нашли решение, как детсад в период пандемии сдать в срок

Все работы идут без отставания от графика
Анна Полякова
Поделиться:
В Пурпе нашли решение, как детсад в период пандемии сдать в срок Фото: puradm.ruВ Пурпе нашли решение, как детсад в период пандемии сдать в срок Фото: puradm.ru
Изменить размер текста:

В Пурпе Пуровского районе скоро решат проблему очередей в дошкольные учреждения. Здесь продолжают строительство детского сада на 240 мест. Срок сдачи объекта – четвёртый квартал 2020 года.

На площадке задействовано порядка пятидесяти специалистов. Ограничительные меры в период пандемии внесли коррективы, но подрядчики нашли альтернативу – все работы, как и прежде, идут без отставания от графика.

Некоторые подрядные организации столкнулись с тем, что невозможно привести иностранцев, так как границы закрыты. Но вопрос они решили - заменили, потому что желающих работать соотечественников много, пояснили в администрации Пуровского района. Учитывая высокую готовность объекта, риски срыва сроков отсутствуют.

Новый детсад украсят около трёх тысяч цветных панелей пятидесяти оттенков. Их монтаж строители планируют завершить в течение месяца. Кровля здания уже готова, специалисты выполняют отделку помещений и облицовку фасада.

На Ямале строят 33 детских сада, что позволит создать около 7 тысяч дополнительных мест. Уже в этом году планируют открыть 22 дошкольных учреждения в 9 муниципалитетах. В том числе - в Пурпе и Тарко-Сале.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Психиатр, терапевт и стоматолог консультируют ямальцев в прямом эфире
Ученики Ямала переходят на дистанционное обучение
На Ямале выдающиеся деятели культуры получат по 80 тысяч рублей
В Салехарде судят женщину, зарезавшую собутыльницу
Вахтовиков с после тестов на коронавирус выписывают из Надымской больницы
Салехардцы выбрали названия улицам микрорайона Обдорский
Больше 30 ямальце, контактировавших с больными, госпитализировано
Ямальское отделение ПФР в карантин предоставит услуги через интернет
В Пурпе нашли решение, как детсад в период пандемии сдать в срок
На трассе Новый Уренгой – Ямбург перевернулся КамАЗ
Губернатор Ямала объяснил, почему вахтовикам продлили смены
В Салехарде дорогу не поделили ВАЗ и Тойота
Зимник Салехард-Надым готовят к закрытию до следующего сезона
Ямальским врачам будут доплачивать за работу в карантин
В детсадах Ямала отрыли 54 дежурные группы на период нерабочей недели
Погода на Ямале 30 марта: осадки прекращаются
В Губкинский завезли партию оборудования в детский сад
На Ямале стартовала программа обучения волонтеров Арктики
Ямалец, защищая девушку, ударил полицейского
Погода на Ямале 29 марта: метели и оттепель