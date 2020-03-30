30 Март 2020 2020-03-30T08:32:06+03:00

В Пурпе нашли решение, как детсад в период пандемии сдать в срок Фото: puradm.ru

Все работы идут без отставания от графика

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В Пурпе Пуровского районе скоро решат проблему очередей в дошкольные учреждения. Здесь продолжают строительство детского сада на 240 мест. Срок сдачи объекта – четвёртый квартал 2020 года.

На площадке задействовано порядка пятидесяти специалистов. Ограничительные меры в период пандемии внесли коррективы, но подрядчики нашли альтернативу – все работы, как и прежде, идут без отставания от графика.

Некоторые подрядные организации столкнулись с тем, что невозможно привести иностранцев, так как границы закрыты. Но вопрос они решили - заменили, потому что желающих работать соотечественников много, пояснили в администрации Пуровского района. Учитывая высокую готовность объекта, риски срыва сроков отсутствуют.

Новый детсад украсят около трёх тысяч цветных панелей пятидесяти оттенков. Их монтаж строители планируют завершить в течение месяца. Кровля здания уже готова, специалисты выполняют отделку помещений и облицовку фасада.

На Ямале строят 33 детских сада, что позволит создать около 7 тысяч дополнительных мест. Уже в этом году планируют открыть 22 дошкольных учреждения в 9 муниципалитетах. В том числе - в Пурпе и Тарко-Сале.

ИСТОЧНИК KP.RU