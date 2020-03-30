2020-03-30T08:15:37+03:00
Происшествия

На трассе Новый Уренгой – Ямбург перевернулся КамАЗ

Водитель грузовика госпитализирован
Анна Полякова
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На трассе Новый Уренгой – Ямбург перевернулся КамАЗ Фото: 89.mchs.gov.ruНа трассе Новый Уренгой – Ямбург перевернулся КамАЗ Фото: 89.mchs.gov.ru
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На 35 километре автодороги Новый Уренгой – Ямбург 29 марта перевернулся КамАЗ. Авария произошла в 17.55 местного времени.

Как сообщает Госавтоинспекция ЯНАО, водитель грузовика не справился с рулевым управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. По предварительным данным, автомобилист ехал с небезопасной скорость, не учитывая особенности и состояние грузовика, дорожные и метеорологические условия. В результате ДТП водитель госпитализирован. К месту происшествия были направлены четыре человека личного состава спецтехника ГУ МЧС России по ЯНАО.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие выходные на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 36 ДТП, в результате которых четыре человека травмированы. С начала 2020 года в 1542 зарегистрированных ДТП погибли 14 человек и 131 травмирован, в числе которых 12 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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