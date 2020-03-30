2020-03-30T07:56:32+03:00
Общество

Губернатор Ямала объяснил, почему вахтовикам продлили смены

Дмитрий Артюхов: Если болезнь завезут на месторождение - вахтовики заполнят больницы
Анна Полякова
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Губернатор Ямала объяснил, почему вахтовикам продлили смены Фото: yanao.ruГубернатор Ямала объяснил, почему вахтовикам продлили смены Фото: yanao.ru
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От семей работников, которые трудятся на Ямале вахтовым методом, губернатору поступает масса вопросов относительно продления смены. Об этом глава региона Дмитрий Артюхов сообщил на заседании оперативного штаба ЯНАО по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции по итогам недели.

Он сообщил, что известные ограничения предприятия уже внедрили. Где-то месячная вахта переведена в 2 месяца, а где и в 3 месяца. Мера тяжёлая как для работников, находящихся на самих промыслах, так и для членов их семей. Однако, как подчеркнул губернатор, в этих условиях она оправдана. И главное свидетельство этому – на Ямале нет заболевших. При том, что в автономный округ приезжает много работников из разных регионов. Губернатор объяснил, что произойдет, если болезнь будет завезена на месторождение.

- Там все находятся достаточно в компактных условиях, это столовые, места проживания. Скорее всего, риск заражения будет распространяться на всех. Это означает, что мы будем одномоментно вывозить работников с месторождения, они заполнят больницы. Тогда уже для жителей наших городов не будет возможности оказывать качественную необходимую помощь, - прокомментировал Дмитрий Артюхов, призвав набраться терпения и достойно встретить эти ограничения.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Ямал», у 20 вахтовиков, которые летели в одном самолете с заболевшим коронавирусов, подозревали болезнь. Все мужчины были госпитализированы с Бованенковского месторождения в Надымскую больницу. В итоге тесты показали отрицательный результат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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