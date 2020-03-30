Губернатор Ямала объяснил, почему вахтовикам продлили смены
От семей работников, которые трудятся на Ямале вахтовым методом, губернатору поступает масса вопросов относительно продления смены. Об этом глава региона Дмитрий Артюхов сообщил на заседании оперативного штаба ЯНАО по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции по итогам недели.
Он сообщил, что известные ограничения предприятия уже внедрили. Где-то месячная вахта переведена в 2 месяца, а где и в 3 месяца. Мера тяжёлая как для работников, находящихся на самих промыслах, так и для членов их семей. Однако, как подчеркнул губернатор, в этих условиях она оправдана. И главное свидетельство этому – на Ямале нет заболевших. При том, что в автономный округ приезжает много работников из разных регионов. Губернатор объяснил, что произойдет, если болезнь будет завезена на месторождение.
- Там все находятся достаточно в компактных условиях, это столовые, места проживания. Скорее всего, риск заражения будет распространяться на всех. Это означает, что мы будем одномоментно вывозить работников с месторождения, они заполнят больницы. Тогда уже для жителей наших городов не будет возможности оказывать качественную необходимую помощь, - прокомментировал Дмитрий Артюхов, призвав набраться терпения и достойно встретить эти ограничения.
Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Ямал», у 20 вахтовиков, которые летели в одном самолете с заболевшим коронавирусов, подозревали болезнь. Все мужчины были госпитализированы с Бованенковского месторождения в Надымскую больницу. В итоге тесты показали отрицательный результат.
ИСТОЧНИК KP.RU