В Салехарде дорогу не поделили ВАЗ и Тойота

30 Март 2020 2020-03-30T07:26:41+03:00

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В Салехарде на улице Республики случилось дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим. Как сообщает Госавтоинспекция ЯНАО, вечером 28 марта водитель автомобиля «ВАЗ», поворачивая налево, не уступил дорогу встречной машине. В результате произошло жёсткое столкновение с Тойотой. Травмы подучил пассажир отечественного автомобиля.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие выходные на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 36 ДТП, в результате которых четыре человека травмированы. С начала 2020 года в 1542 зарегистрированных ДТП погибли 14 человек и 131 травмирован, в числе которых 12 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU