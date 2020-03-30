Зимник Салехард-Надым готовят к закрытию до следующего сезона
Зимник Салехард – Надым в любой момент может закрыться до следующего сезона. Как сообщили в дорожной дирекции ЯНАО, это связано с продолжительной плюсовой температурой окружающего воздуха и интенсивным трафиком большегрузов на сезонной трассе.
Уже сейчас на ледовых переправах (ручьях, реках, болотах) появляется большое количество воды над поверхностью льда, при её увеличении и снижении несущей способности ледяного покрова ГИМС ЯНАО может признать движение по зимнику небезопасным, и автозимник закроют.
Как пояснил замдиректора ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО» Александр Симонов, с 30 марта днем движение по зимнику Салехард – Надым для всех автомобилей будет запрещено. Трасса будет открыта с 8 вечера до 8 утра, но только для полноприводных транспортных средств общей массой до 30 тонн.
Проезд для автотранспорта по строящейся автомобильной дороге Надым – Салехард разрешен для транспорта аварийных служб.
ИСТОЧНИК KP.RU