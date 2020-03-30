2020-03-30T05:19:41+03:00
Общество

Погода на Ямале 30 марта: осадки прекращаются

Температура воздуха -1 ... -5 градусов
Анна Полякова
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Погода на Ямале 30 марта: осадки прекращаютсяПогода на Ямале 30 марта: осадки прекращаютсяФото: Анна Полякова
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В понедельник, 30 марта, по прогнозам метеорологов, в Салехарде -4 градуса, малооблачно и без осадков. Ветер западный 9 м/с.

В Ноябрьске ноль градусов. Пасмурно, снег – в течение дня. Ветер юго-западный 5 м/с.

В Новом Уренгое -5 градусов. Солнечно, без осадков. Ветер западный 9 м/с.

В Надыме -3 градуса. Солнечно, осадки не ожидаются. Ветер западный 7 м/с.

В Губкинском -1 градус, пасмурно, без осадков. Ветер западный 5 м/с.

В Тарко-Сале -2 градуса. Пасмурно, без осадков. Ветер западный 5 м/с.

В Муравленко ноль градусов. Пасмурно, снег ожидается вечером. Ветер западный 5 м/с.

В Лабытнанги -5 градусов, облачно, без осадков. Ветер западный 9 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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