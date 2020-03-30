Погода на Ямале 30 марта: осадки прекращаются
В понедельник, 30 марта, по прогнозам метеорологов, в Салехарде -4 градуса, малооблачно и без осадков. Ветер западный 9 м/с.
В Ноябрьске ноль градусов. Пасмурно, снег – в течение дня. Ветер юго-западный 5 м/с.
В Новом Уренгое -5 градусов. Солнечно, без осадков. Ветер западный 9 м/с.
В Надыме -3 градуса. Солнечно, осадки не ожидаются. Ветер западный 7 м/с.
В Губкинском -1 градус, пасмурно, без осадков. Ветер западный 5 м/с.
В Тарко-Сале -2 градуса. Пасмурно, без осадков. Ветер западный 5 м/с.
В Муравленко ноль градусов. Пасмурно, снег ожидается вечером. Ветер западный 5 м/с.
В Лабытнанги -5 градусов, облачно, без осадков. Ветер западный 9 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU