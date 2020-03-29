2020-03-29T19:02:54+03:00
Общество

В Губкинский завезли партию оборудования в детский сад

Внутри здания идут отделочные работы
Алена Кульмухаметова
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В Губкинский завезли партию оборудования в детский сад. Фото с сайта администрации города ГубкинскийВ Губкинский завезли партию оборудования в детский сад. Фото с сайта администрации города Губкинский
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В школу №5 города Губкинский завезли первую партию оборудования, а новые детские сады обретают цвет.

По информации администрации города, столовая школы наполняется всем необходимым для приготовления вкусного и полезного питания. Пришли овощерезки, пароковектоматы (паровые печи), оборудование для раздачи блюд. Срок окончания всех строительных работ, в том числе поставки оборудования, конец апреля.

Для профилактики распространения коронавируса строители перешли на новый режим работы. Под контролем и стройка, и здоровье рабочих.

Сегодня на двух строящихся детских садах трудятся более ста рабочих. Работы по фасаду на двух объектах планируют закончить до 15 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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