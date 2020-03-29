На Ямале стартовала программа обучения волонтеров Арктики

29 Март 2020 2020-03-29T18:23:50+03:00

Они будут обладать общей теоретической базой, что поможет им качественно справляться с командной задачей в экспедициях

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Дистанционная образовательная программа по экологии и волонтёрской деятельности в условиях Крайнего Севера стартовала 24 марта.

В течение пяти недель в рамках проекта комплексной подготовки эковолонтёров со слушателями курса будут заниматься учёные, экологи, опытные полярники, специалисты в сфере безопасности. Обучение пройдёт в формате лекций-вебинаров и тестовых заданий.

В образовательной программе участвуют 140 волонтеров от 20 до 40 лет из России, Казахстана, Кыргызстана, Израиля, Болгарии, Армении, Польши и Молдовы. Молодых людей, окончивших образовательный курс, будет привлекать к участию в арктических проектах. В этом году состоятся экспедиции на острова Белый и Вилькицкого в Карском море. Волонтёров Арктики планируют задействовать в комплексном экологическом мониторинге на территории Ямала и в работах по очистке береговой линии Харасавэйского месторождения.

ИСТОЧНИК KP.RU