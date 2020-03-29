Ямалец, защищая девушку, ударил полицейского

29 Март 2020 2020-03-29T10:17:56+03:00

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Житель Тазовского района стал уголовником, ударив сотрудника полиции. Нападение на полицейского произошло в январе текущего года.

В УМВД ЯНАО рассказали, что стражи порядка получили указание проехать по адресу, где находились лица, которые пытались войти в квартиру женщины без ее согласия.

На месте были установлены нетрезвые мужчина и женщина. Сотрудники полиции попросили правонарушителей проследовать в патрульный автомобиль для проведения освидетельствования. Девушка неохотно согласилась, а молодой человек отказался идти, не выпуская подругу из подъезда. Нарушитель вёл себя агрессивно в отношении инспекторов: схватил сотрудника за грудки, за руку, а после нанес полицейскому травму.

Возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Уголовное дело расследовано и направлено в суд.

В марте 2020 года Тазовским районным судом Ямало-Ненецкого автономного округа вынесено решение о признании ямальца виновным. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей и возмещения компенсации полицейскому за моральный вред в размере 15 тыс. рублей. Также подсудимому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU