29 Март 2020 2020-03-29T07:36:50+03:00

Погода на Ямале 29 марта: метели и оттепель Фото: pixabay.com

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В воскресенье 29 марта на Ямале переменная облачность. Небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега. В отдельных районах метель. Ветер западный, юго-западный 7-12 метров в секунду, местами порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 0, +5 градусов, местами до -5 градусов.

В Салехарде переменная облачность, снегопад. Ветер юго-западный, западный 8-18 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 0, +1 градусов.

В Ноябрьске переменная облачность, снегопад. Ветер юго-западный 8-15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -1, +1 градусов.

В Новом Уренгое облачно, снег. Ветер юго-западный, южный 6-16 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -5, 0 градусов.

В Тарко-Сале переменная облачность, к вечеру ожидается снегопад. Ветер юго-западный, западный 6-16 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -3, 0 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU