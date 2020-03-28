На Ямале предприятие нарушило требования хранения мяса

28 Март 2020 2020-03-28T11:37:59+03:00

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Ноябрьская компания «Ямалмясторг» не должным образом хранила мясо: нарушение установили сотрудники управления Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам.

«Ямалмясторг» реализует оптом мясо и мясные продукты. Но при проведении внеплановой выездной проверки Россельхознадзор обнаружил, что компания нарушает технический регламент Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции».

Нормативами предписано, что в холодильных камерах продукция должна размещаться в штабелях, на стеллажах или поддонах, их высота не может быть меньше 8-10 см от пола. Продукция должна быть на расстоянии не меньше 30 см от стен и приборов охлаждения, а между штабелями нужны проходы, чтобы беспрепятственно взять необходимую продукцию. Оказалось, что предприниматели размещали мясо, нарушая эти правила.

Ответственное лицо – генеральный директор ООО «Ямалмясторг» – Р.М. Алиев. Ему грозит административное наказание по ч.1 ст. 14.43 КоАП РФ, дело передано на рассмотрение в мировой суд.

ИСТОЧНИК KP.RU