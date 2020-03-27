В Салехарде для дошколят в нерабочую неделю откроют дежурную группу

27 Март 2020 2020-03-27T17:53:30+03:00

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Во всех детсадах Салехарда следующая неделя – выходная. Зарплата работников этих учреждений сохраняется. Однако на своих рабочих местах остаются только сотрудники, которые обеспечивают охрану этих учреждений. Они работают по графику, сообщили в администрации ямальской столицы.

Позаботились и о родителях, которые работают в сфере бесперебойного обеспечения жизнедеятельности. Во время выходных с 30 марта по 3 апреля для их детей будет работать дежурная группа в детском саду №5 «Рябинка». В нее примут детей по утверждённому списку от работодателя, который подтверждает, что его работник действительно будет находиться на рабочем месте, а не в удалённом дистанционном режиме.

Список будет направлен в городской департамент образования. Напомним, что ранее были продлены каникулы у школьников. С 6 апреля они вернутся на учебу, но заниматься будут с использованием дистанционных образовательных технологий.

Учреждения спорта, культуры и молодёжной политики уже работают в дистанционном формате. В своих группах в соцсетях они выкладывают полезную информацию: видеолекции, мастер-классы, видеотренировки. Для профилактики в период пандемии коронавируса жителям рекомендуется большую часть времени проводить дома, чаще мыть руки, в случае недомогания – обратиться к врачу.

ИСТОЧНИК KP.RU