2020-03-27T18:13:58+03:00
Общество

Нерабочая неделя в Салехарде: кафе, теплые остановки, парилки в банях закроются

Продолжат работать продуктовые магазины, больницы, банки, экстренные службы, аптеки, органы госвласти
Анна Полякова
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Нерабочая неделя в Салехарде: что закроется в ямальской столице Фото: Администрация СалехардаНерабочая неделя в Салехарде: что закроется в ямальской столице Фото: Администрация Салехарда
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В Салехарде со следующей недели, которая объявлена нерабочей, тёплые остановки будут закрыты и до особого распоряжения.

Также с 28 марта в городских банях закрываются парилки, остаются только помывочные, время пребывания в них сократится, стоимость услуги для населения будет снижена.

С 28 марта по 5 апреля организации общественного питания временно приостановят свою деятельность за исключением дистанционной торговли.

Изменения не коснутся муниципального автотранспортного предприятия: автобусы будут ходить согласно расписанию.

В городе продолжают работать продуктовые магазины, больницы, банки, экстренные службы, аптеки, органы государственной власти и силовые структуры.

Как пояснили в администрации города, в Салехарде принимаются все необходимые меры для недопущения распространения коронавирусной инфекции. Решения – временные и нацелены на защиту здоровья жителей окружной столицы.

В целях профилактики распространения коронавируса жителям рекомендуется – находиться большую часть времени дома и избегать мест большого скопления людей, чаще мыть руки и в случае недомогания обращаться за консультацией к врачам.

Больных на территории Ямала не зарегистрировано. На карантине в режиме самоизоляции 1130 человек, на госпитализации - 34, это те люди, которые были в контакте с больными. 215 человек снято с карантина по истечении срока наблюдения, пояснили в оперативном штабе ЯНАО вечером 27 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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