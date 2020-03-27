2020-03-27T18:14:33+03:00
Общество

Роспотребнадзор о ситуации с коронавирусом на Ямале: главное - изоляция

Людмила Нечепуренко: Даже никаких помыслов не должно быть, чтобы покинуть Родину
Анна Полякова
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Роспотребнадзор о ситуации с коронавирусом на Ямале: главное - изоляция Фото: скрин видео оперативного штаба ЯНАОРоспотребнадзор о ситуации с коронавирусом на Ямале: главное - изоляция Фото: скрин видео оперативного штаба ЯНАО
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Главное – чтобы ямальцы сегодня соблюдали все те рекомендации, которые дает Роспотребнадзор, оперативный штаб, а также региональный и национальный. Об этом заявила главный санитарный врач региона Людмила Нечепуренко, прокомментировав ситуацию с предотвращением распространения коронавирусной инфекции в ЯНАО

Он уточнила, что речь идет о соблюдении всех требований — это изолироваться дома на ближайшую неделю, и на последующие недели. Нужно помнить и о гигиене.

- Даже никаких помыслов не должно быть, чтобы покинуть Родину и поехать в неблагополучные страны. Нужно быть крайне осторожными и внимательными. Если приезжают гости или родственники из Украины, Казахстана, Киргизии и других стран, нужно семье изолироваться. А также необходимо сообщать в Роспотребнадзор о том, что приехали или собираются приехать гости из-за рубежа, а также о возвращении родственников домой на Ямал из-за границы, - отметила глава Управления Роспотребнадзора ЯНАО.

Это уже повод для того, чтобы Роспотребнадзор взял такую семью на учет, и наблюдал в течение двух недель, чтобы не допустить завоза коронавируса на Ямал.

На Ямале число жителей региона на карантине в режиме самоизоляции - 1130 человек, на госпитализации - 34, это те люди, которые были в контакте с больными. 215 человек снято с карантина по истечении срока наблюдения, пояснили в штабе вечером 27 марта. Больных на территории Ямала не зарегистрировано.

ИСТОЧНИК KP.RU

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