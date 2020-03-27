В Дагестане задержали мужчину, разгромившего в Салехарде терминал

27 Март 2020 2020-03-27T16:23:34+03:00

Полтора года он скрывался от правоохранителей

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Ямальские и дагестанские полицейские задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске по подозрению в совершении тяжкого преступления.

14 октября 2018 ода в одном из магазинов по улице Игарской в Салехарде злоумышленники разгромили лотерейный терминал, откуда похитили 53 850 рублей. Тогда по факту грабежа было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Грабёж».

Личности подозреваемых полицейские установили. Ими оказались молодые люди 26 лет и 31 года. Старший из них после совершенного преступления скрылся и был объявлен в федеральный розыск.

В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейскими было установлено местонахождение разыскиваемого. В оперативном порядке сотрудники выехали в Республику Дагестан, где в одном из сел задержали подозреваемого, который был доставлен в салехардский отдел полиции.

Второй подозреваемый ранее был осужден за это преступление, и ему назначено наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы с ограничением свободы на 1 год, сообщили в УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU