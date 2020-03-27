27 Март 2020 2020-03-27T16:05:42+03:00

В Салехарде осадков выпало почти в два раза больше среднегодовой нормы Фото: администрация Салехарда

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На очистку улиц Салехарда от снега брошены все силы подрядных организаций. Об этом сообщил глава ямальской столицы Алексей Титовский во время прямого эфира в Instagram. Около часа шло общение с жителями в режиме онлайн.

Тема уборки улиц от снега стала одной из самых популярных. Проблема встала остро из-за того, что в Салехарде в этом году выпало осадков почти в два раза больше, чем по среднегодовой норме.

Напомним, в феврале город получил новые машины, благодаря поддержке губернатора ЯНАО. Ежедневно на уборке снега задействовано более 50 самосвалов и 20 единиц прочей дорожной техники. Основная масса техники работает в ночное время. Ежедневно составляется график по очистке отдалённых районов города, сообщили в администрации Салехарда.

Алексей Титовский также напомнил, что в 2020 году в рамках программы «Комфортная городская среда» будут благоустроены 5 общественных территорий и 15 дворовых. В стадии обсуждения проекты по благоустройству набережной реки Шайтанки и озера Лебяжьего. Также на Ямале 2020 год объявлен годом дорог, и 11 улиц Салехарда будут отремонтированы.

ИСТОЧНИК KP.RU