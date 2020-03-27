2020-03-27T15:42:18+03:00
Общество

Нерабочая неделя на Ямале: как будут работать МФЦ

В МФЦ рассказали ямальцам о режиме работе отделений во время карантина
Анна Полякова
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Нерабочая неделя на Ямале: как будут работать МФЦ Фото: yanao.ruНерабочая неделя на Ямале: как будут работать МФЦ Фото: yanao.ru
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Все отделы и отделения «МФЦ» на Ямале будут закрыты с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Это связано с режимом повышенной готовности, введенным в округе 16 марта для недопущения распространения коронавируса.

С 4 апреля работа МФЦ возобновится по рабочему графику в режиме предварительной записи. Как сообщили в правительстве ЯНАО, записаться можно будет двумя способами: через официальный интернет-портал или по телефону 8-800-2000-115.

Информация о переходе МФЦ на обычный режим работы будет сообщена дополнительно. Ранее сообщалось, что на базе ГУ ЯНАО «МФЦ» была организована горячая линия (8-800-2000-115), куда необходимо сообщать информацию о своём возвращении из-за границы, задавать вопросы, касающиеся коронавирусной инфекции. С начала работы горячей линии по 27 марта 2020 года было принято 1269 звонков.

Количество операторов позволяет справляться с основным потоком звонков, касающихся оказания государственных и муниципальных услуг, и вопросов о коронавирусной инфекции. В случае необходимости штат операторов может быть увеличен, пояснили в администрации ямальской столицы.

В случае необходимости операторы могут переадресовывать звонки на операторов Роспотребнадзора, департамента здравоохранения ЯНАО и окружного департамента соцзащиты населения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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