2020-03-27T15:30:01+03:00
Происшествия

На ямальском зимнике застряла колонна автомобилей

Водители сами подвергают себя опасности
Анна Полякова
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На ямальском зимнике застряла колонна автомобилей Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАОНа ямальском зимнике застряла колонна автомобилей Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО
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На зимнике «СалехардНадым» уже четвертые сути ждут помощи автомобилисты, которые сами подвергли себя опасности. Колонна автомобилей застряла возле закрытой сезонной трассы рядом с КПП со стороны Надыма.

Зимник по метеоусловиям закрыт, на трассу машины не пропускают. Как сообщили в ГУ МЧС России по ЯНАО, у людей есть возможность вернуться в Надым и переждать непогоду. В ведомстве считают, такую ситуацию капризом водителей и безответственным поведением, поскольку машины не брошены в тайге и не застряли на зимнике вдали от населенных пунктов. Это личная инициатива людей находиться у КПП. Водители сами подвергают себя опасности при этом публикуют посты о помощи.

К слову, дирекция дорожного хозяйства Ямала предупреждает автомобилистов о закрытии трассы в связи с изменением погоды.

В данной ситуации сотрудники ведомства автомобилистов просят отнестись к ситуации с пониманием, вернуться в ближайший населенный пункт и дождаться улучшения погодных условий. В такую погоду невозможна организация колонн даже по строящейся автодороге Надым – Салехард, которая спасала в ситуации, когда официальный зимник еще не расчищен от снега после метели.

Остальным водителям советуют воздержаться от поездок за город и не скапливаться у КПП закрытых зимников.

Отметим, сегодня, 27 марта, на Ямале из-за метели с порывами ветра до 22 м/с зимник Надым – Салехард, как и Коротчаево – Красноселькуп, закрыт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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