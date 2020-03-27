Остров Белый готовят к летнему полевому сезону

27 Март 2020 2020-03-27T14:59:26+03:00

На трэколах сотрудники Росцентра доставят продукты, расходные и строительные материалы для благоустройства стационара

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На остров Белый 28 марта отправляют экспедицию для подготовки научно-исследовательского стационара к летнему полевому сезону. Российский центр освоения Арктики доставит продукты питания, расходные и строительные материалы для благоустройства. Сотрудники Росцентра едут на двух трэколах, сообщает правительство ЯНАО.

Летний полевой сезон на острове Белый откроется в начале июля. В самую северную часть Ямала приедут учёные Института промышленной экологии Уральского отделения РАН. В 2016 году они установили газоанализатор для непрерывных высокоточных измерений концентрации парниковых газов. Специалисты поверят и настроят оборудование.

Учёные Института криосферы Земли Тюменского научного центра Сибирского отделения РАН изучат ландшафтные условия, криогенные геосистемы острова, оценят скорость динамики разрушения берегов и скорость восстановления растительного покрова арктических тундр после техногенного воздействия.

Как ранее сообщалось, на острове Белый в августе пройдут памятные мероприятия, посвящённые 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, с участием представителей общественности, военных и ветеранов внутренних арктических конвоев.

Здесь находится братская могила участников арктического конвоя БД-5. Это единственное воинское захоронение на территории округа.

ИСТОЧНИК KP.RU