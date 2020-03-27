Новоуренгойка за месяц перевела мошенникам почти миллион рублей

27 Март 2020 2020-03-27T14:50:06+03:00

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В Новом Уренгое возбудили уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. Пенсионерка лишилась почти миллиона рублей.

26 марта в дежурную часть обратилась 69-летняя северянка с заявлением о мошенничестве. Выяснилось, что женщине на протяжении месяца звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками службы безопасности банка.

Под предлогом отмены операции по несанкционированному списанию денег лжесотрудники банка убеждали пенсионерку в том, что необходимо с ее счета перевести сбережения на указанный ими счет. В результате женщина перевела злоумышленникам несколькими операциями 979 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Виновного за это преступление ждет наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полиция рекомендует гражданам быть бдительными, не сообщать данные банковских карт и коды в смс-сообщениях неизвестным лицам, не переводить денежные средства неизвестным лицам.

ИСТОЧНИК KP.RU