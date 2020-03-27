2020-03-27T13:40:21+03:00
Общество

На Ямале 34 населенных пункта подвержены угрозе лесных пожаров

Их безопасности уделяется первоочередное внимание
Анна Полякова
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На Ямале 34 населенных пункта подвержены угрозе лесных пожаров Фото: 89.mchs.gov.ruНа Ямале 34 населенных пункта подвержены угрозе лесных пожаров Фото: 89.mchs.gov.ru
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Пожароопасный сезон на Ямале, отмечают специалисты, пройдет в период с 15 мая по 1 октября, как и в прошлом году. Подготовки к нему организована заблаговременно, сообщили участники заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности округа. Встречу в режиме видеоконференцсвязи с муниципалитетами провёл заместитель губернатора Ямала Аркадий Бессонов.

- На территории округа 34 населенных пункта и два садово-огороднических товарищества подвержены угрозе лесных пожаров. Их безопасности уделяется первоочередное внимание, - отметил директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО Сергей Юдин.

Уже утверждено пятнадцать воздушных и шестнадцать наземных маршрутов патрулирования. На местном уровне сформировано 145 профилактических групп. Их основные задачи - мониторинг территорий населенных пунктов, выявление и пресечение нарушений требований пожарной безопасности и ликвидация возгораний.

Сводным планом тушения пожаров предусмотрена возможность привлечения 638 человек и 96 единиц техники. Их готовность к работе подтверждена в январе текущего года.

- На сегодняшний день мы решаем еще одну важную задачу - построение системы видеомониторинга с применением беспилотных летательных аппаратов. Рассчитываем запустить ее в эксплуатацию уже в мае текущего года, - сообщил Сергей Юдин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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