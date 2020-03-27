Вахтовиков с Бованенковского месторождения тестируют на коронавирус

27 Март 2020 2020-03-27T14:33:38+03:00

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С Бованенковского месторождения ЯНАО 20 вахтовиков, контактировавших с больным коронавирусом, спецрейсом 27 марта доставили в инфекционное отделение ЦГБ Надыма. Всех их ждет тестирование на COVID-19.

Как сообщили в оперативном штабе ЯНАО, только у троих наблюдаются симптомы ОРВИ. Остальные вахтовики без признаков респираторной инфекции будут изолированы в условиях стационара. В отделении соблюдаются все меры противоэпидемиологической предосторожности и безопасности.

16 марта они летели в одном самолете рейсом Москва — Екатеринбург с пассажиром, у которого позже подтвердился коронавирус

- 17 марта чартерным рейсом Екатеринбург — Бованенково вахтовики прибыли на месторождение, - сообщает служба по связям с общественностью и СМИ ООО «Газпром добыча Надым», - В штаб поступил список в общей сложности из 20 работников АО «Газпром центрэнергогаз», летевших рейсом Москва — Екатеринбург и находящихся на Бованенковском НГКМ.

Информацию передали в территориальное подразделение Роспотребнадзора для тестирования на коронавирус изолированных вахтовиков. После этого все 20 мужчин были изолированы.

- Все прибывшие с Бованенковского месторождения пациенты будут лабораторно обследованы, до получения результатов анализов им будет обеспечено круглосуточное наблюдение и симптоматическое лечение. Режим изоляции сохранится до 30 марта включительно, - сообщили в оперативном штабе ЯНАО.

Добыча газа и газового конденсата на Бованенковском НГКМ ведется в штатном режиме, добавили в пресс-службе компании.

По данным на 9 часов утра 27 марта, на карантине в режиме самоизоляции находятся 1136 человек. Больных коронавирусом на территории Ямала не зарегистрировано.

ИСТОЧНИК KP.RU